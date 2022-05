Motorrijders kunnen niet geflitst worden bij meeste trajectcontroles

ONZE OPINIE. Het kan niet dat Jambon ‘s morgens zegt dat het stikstofak­koord niet kan verbroken worden en dat twee uur later Gwendolyn Rutten er gaten in schiet

Jo Brouns is de kersverse minister van Landbouw die voor CD&V de boerenkrijg moet organiseren in de Vlaamse regering. Het onontgonnen Limburgse talent van 47 wil het moeizaam gesloten akkoord tussen CD&V, Open Vld en N-VA kunnen aanpassen als dat nodig is. Maar (nog) niet Jo Brouns, wél Gwendolyn Rutten (Open Vld) ontpopt zich tot de gesel van die stikstofdeal en dus van de Vlaamse regering.

