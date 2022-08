Motorrijder overleden na botsing met bestuurder op de vlucht voor politie in provincie Luik

Geneticus Jean-Jac­ques Cassiman (79) overleden

Geneticus Jean-Jacques Cassiman is vrijdag op 79-jarige leeftijd overleden aan longkanker. Dat meldt Kom op tegen Kanker (KOTK), de organisatie waarvan hij voorzitter was. Cassiman was een autoriteit op het vlak van genetisch onderzoek en kwam ook vaak in de media. Hij overleed na een jarenlange strijd tegen longkanker.

6 augustus