Motorkap van Boeing 747 valt op Belgische woning: “Zoiets geloof je toch niet? We zijn echt in shock”

Borgworm/UpdateHet was géén nacht zoals een ander voor Louis en Adela uit Borgworm in de provincie Luik. Het koppel werd uit hun bed gelicht door een enorm lawaai. “Ik dacht eerst dat het onweer was”, vertelt Louis, maar hij had het mis. Een stuk van een vliegtuig was losgekomen en op hun dak gevallen. “Nooit gedacht dat we dit zouden meemaken”, klinkt het in de kranten van Sudpresse. Intussen is duidelijk dat het gaat om de motorkap van een Boeing 747 die is neergestort.