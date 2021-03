Motivatiepsycholoog Vansteenkiste roept leerkrachten op contact op te nemen met leerlingen

Vandenbrou­c­ke: “Ons dashboard over mentaal welzijn komt voor een stuk te laat”

21 maart De geestelijke gezondheidszorg is voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) “een absolute prioriteit”. “Het moet normaal worden dat iemand het moeilijk heeft in zijn hoofd. Dat mag geen stigma zijn. Geestelijke gezondheidszorg moet toegankelijk zijn, nabij en betaalbaar”, verklaart de hoogleraar in een interview met De Zondag.