Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste: “We hadden in februari moeten doorduwen voor ons einddoel”

“In februari, toen de cijfers aan het stagneren waren, hadden we eigenlijk moeten doorduwen en naar ons einddoel toewerken.” Dat zei motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) in De Zevende Dag. Ook professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) zat op dezelfde lijn en zei dat we de “cijfers niet genoeg hebben zien dalen om nu al te lossen”. Devroey kantte zich nog maar eens tegen het openhouden van de scholen.

“Je weet dat als je de scholen nu opent, je het reproductiegetal met 7 procent omhoog gaat duwen. Dat zal dan weer boven de 1 komen, terwijl het niet onder de 1 gezakt was”, stelde Devroey in De Zevende Dag. Een reproductiewaarde (R-waarde) van 1 betekent dat één besmette persoon er gemiddeld één andere besmet. Als schepen van Onderwijs in Overijse zal hij wel de scholen in zijn gemeente morgen openen zoals de overheid dat voorzien heeft. Volgens Devroey heeft de paaspauze nut gehad. “Vóór de paaspauze was de grootste groep van besmette personen die van mensen jonger dan 20. Nu zien we dat dat net de groep is met het minste besmettingen, dus de paaspauze heeft wel degelijk effect gehad op die groep.”

Maar de cijfers zijn niet voldoende gedaald, aldus Devroey, “om de R-waarde naar beneden te halen”. “Als je een echte lockdown doet, dan heb je een daling van 43 procent. Als je contactberoepen en essentiële winkels sluit, dan zit je op een daling van 12 procent. Het zijn allemaal cijfertjes, het is eigenlijk vrij eenvoudig.”

Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste wijt de slechte cijfers van vandaag onder meer aan een gebrek aan motivatie, waar de overheid volgens hem deels verantwoordelijk voor is. “Als de contactberoepen zijn opengegaan, hebben we een daling motivatie gezien. Mensen denken dan dat de situatie veilig is, het risicobesef daalt. Er is een systematisch verband tussen motivatie op een bepaald moment in de tijd en de coronacijfers weken later. Op basis van het nonchalantere gedrag in februari, konden we deze cijfers voorspellen, en de overheid heeft dat mee in de hand gewerkt”, aldus Vansteenkiste.

Volledig scherm Dirk Devroey. © BELGA

Volgens de professor hadden we in februari moeten doorduwen om een veiliger niveau te bereiken. “Ik merk nu meer en meer een polarisatie tussen mensen die een strikte lockdown willen en anderen die het helemaal gehad hebben.” Volgens Vansteenkiste heeft dat ook te maken met een gebrek aan coherentie tussen alle maatregelen. Hij pleitte ervoor om “niet te beginnen met de timing, maar met het doel”. “Doelen zijn de grootste motivationele hefboom.” Hij vond het op dat vlak jammer dat, met het afserveren van de coronabarometer, de overheid “het kind met het badwater heeft weggegooid.” “Het lot in eigen handen van de mensen, dat is de crux van het geheel.” Hij voegde eraan toe dat de mensen van doel naar doel moeten worden gecoacht, zodat het tijdspad duidelijk en voorspelbaar is.

Professor Devroey brak een lans om de motivatie van de mensen te vergroten door doelstellingen na te streven op gemeentelijk niveau. “Zeggen dat we naar 500 bedden op intensieve moeten, dat is zeer veraf voor de mensen. We moeten zeggen: ‘In jouw gemeente mogen de terrassen weer open, als de cijfers zakken onder de 200 gevallen per honderdduizend inwoners per week’.”

Katrien Bervoets, algemeen medisch directeur van de ZNA-ziekenhuizen, voegde er nog aan toe dat de angstsfeer die in de eerste golf aanwezig was, op een gegeven moment is omgeslagen, omdat mensen niet in angst willen blijven leven.