Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste vindt vernieuwde vaccinatiestrategie goede zaak, maar: “Oppassen voor vals gevoel van veiligheid”

4 dokters over hun vervroegde vaccinatie: “Een hoopgevend signaal en een hart onder de riem voor velen”

18:06 Na bijna een jaar in de frontlinie te staan, kunnen de huisartsen en het ziekenhuispersoneel al een zuchtje van opluchting slaken. Omdat het Moderna-vaccin nu ook is goedgekeurd, kan Vlaanderen al in februari startten met het vaccineren van ziekenhuispersoneel, huisartsen en zorgpersoneel in de eerste lijn. We spraken met vier dokters die in de vuurlinie staan.