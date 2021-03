Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste: “Het is fout om te veronderstellen dat strenge maatregelen per definitie demotiveren”

“Het is fout om te veronderstellen dat strenge maatregelen per definitie demotiveren. Kadering en timing is bepalend zodat we vrijwillig vrijheid inruilen voor veiligheid en mentale gezondheid.” Dat zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) bij de publicatie van een nieuw rapport van de motivatiebarometer.

Het rapport komt er op een moment dat de coronacijfers opnieuw in de lift zitten en experten pleiten voor strengere maatregelen. Deze morgen zit het Overlegcomité samen om daarover te beslissen. Maar is daar op dit moment wel voldoende motivationeel draagvlak voor?

“In het verleden stelden we vast dat versoepelingen niet per se motiveren en dat verstrengingen niet noodzakelijk demotiverend zijn. Alles hangt af van de kadering en de timing van de getroffen maatregelen in het licht van de ernst van de pandemie”, klinkt het in het nieuwe rapport.

Vermoeidheid

Het motivationeel draagvlak ligt op dit moment lager dan in november en veel lager dan in maart van vorig jaar en wordt omschreven als “eerder matig”. Dezelfde evolutie is te zien voor het volgen van de maatregelen en het risicobesef. Nochtans waren de cijfers van de hospitalisaties in oktober even hoog. “Dat suggereert dat we ons misschien meer afsluiten of dat gewenning of vermoeidheid is opgetreden.”

Maar er is ook goed nieuws, want verschillende factoren lijken erop te wijzen dat het motivationeel draagvlak groeit. “Er is beterschap sinds het bereiken van een motivationeel dieptepunt in februari, na het openen van de kappers. Alleen in augustus was de motivatie nog lager. Hoewel de maandelijkse evolutie van de motivatiecijfers aangeeft dat het motivationeel draagvlak sinds het begin van de tweede lockdown light gradueel afnam, is er sinds begin maart opnieuw sprake van een verbetering: de bevolking is weer sterker overtuigd van de noodzaak van maatregelen, voelt zich meer in staat om de nodige inspanningen op te brengen en beschouwt de maatregelen opnieuw als meer doeltreffend.”

Het zouden de stijgende coronacijfers zijn die de toenemende motivatie, ook om de maatregelen op te volgen, verklaren. “Ze vormen een bron van groter engagement omdat ze het risicobewustzijn aanwakkeren”, klinkt het.

Schakelen is de boodschap, volgens het rapport. “Extra maatregelen dringen zich op, niet omdat de huidige minder doeltreffend zijn geworden, maar omdat minstens een deel van de bevolking ze minder opvolgt. De perceptie bij de bevolking leeft dat er op het vorige Overlegcomité te afwachtend werd gehandeld.”