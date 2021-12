Motivatiepsycholoog : “Epidemiologisch geen reden voor schoolsluiting voor kerstvakantie”

Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) zegt dat de beslissing om de scholen de laatste week van de kerstvakantie te sluiten, epidemiologisch niet uit te leggen is. Het is voor de motivatiepsycholoog “bizar” dat men kiest voor een schoolsluiting net voor de kerstvakantie. “Dat is te laat.”

Een van de moeilijkheden bij een schoolsluiting is het opvangen van kinderen. “Dat probleem is niet verholpen als je het een week voor de kerstvakantie doet. Men laat hier pedagogische argumenten opwegen tegen epidemiologische.”

Bij het laatste Overlegcomité was het ongeloof in de globale aanpak van de overheden historisch laag. Die evolutie heeft zich in de tussentijd verdergezet. “Dat vandaag maatregelen genomen zijn die eigenlijk vorige week al genomen hadden moeten worden? “Ik weet niet of dit het vertrouwen zal versterken.”

De motivatiepsycholoog spreekt ook over “onhandige communicatie” bij Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Die somde tijdens de persconferentie zijdelings enkele klassikale activiteiten op in de week voor de kerstvakantie. “Een kerstfeestje hier, wat voorlezen en weet ik veel wat nog allemaal daar.”

De minister-president wilde met die opsomming aantonen dat de pedagogische impact kleiner is die week. Vansteenkiste denk dat niet dat dat de beste manier was. “Ik zou me niet helemaal begrepen voelen, mocht ik in het onderwijsveld staan.”

Maar vooral: “als de regering doortastend wil ingrijpen, moet ze eigenlijk volgende week sluiten. Een week voor de kerstvakantie? Dat is epidemiologisch niet te begrijpen.”

Gemengde gevoelens

Vansteenkiste heeft tegelijk ook lof voor de algemene maatregelen waarover het Overlegcomité besliste om het virus in scholen in te dijken. Hij evalueert met “gemengde gevoelens” het pakket maatregelen. Het invoeren van mondmaskers op jonge leeftijd en bijkomende ventilatie zijn waardevol, vindt hij. Het schrappen van grote evenementen ook. Maar enkele van die maatregelen hadden al vroeger genomen kunnen worden.

Toch vraagt de motivatiepsycholoog aan beleidsmakers om mensen te blijven motiveren hun gedrag aan te passen. “Hoe langer die cijfers naar boven gaan, hoe moeilijker en langer de weg naar beneden nog is. Dat moet een engagement op lange termijn betekenen, ook wanneer de cijfers opnieuw dalen. We weten dat het vorig jaar een zeer lastige route naar beneden was.”

Bovendien zal het opnieuw uitdagend zijn om de inspanning vol te houden nadat de kentering is ingezet. “Bij de weg naar boven spelen de cijfers in zekere zin in het voordeel. De hospitalen liggen vol en ze liggen steeds voller. Omdat het risico op sterfte stijgt, stijgt ook de motivatie om de situatie te verbeteren.”

Het volhouden van maatregelen is moeilijker na de kentering. “Wat gaan we doen wanneer de cijfers gaan dalen? We moeten de piek snel inzetten om te vermijden dat we blijven hangen op een bepaald niveau. Psychologisch gezien is het beter om snel en doortastend in te grijpen.”

Lees alles over het coronavirus in ons dossier

Lees ook: