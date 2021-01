Motivatie slinkt, maar we proberen vol te houden

Pas vanaf 1 februari weer naar Chiro of scouts: jeugdbewe­gin­gen hekelen “chaotische communica­tie”

29 januari Tienduizenden 12- tot 18-jarigen zullen dit weekend nog niet naar de Chiro of scouts kunnen gaan. De Vlaamse jeugdbewegingen hadden daar wel op gehoopt en zijn zeer teleurgesteld in de “aankondigingspolitiek” van dinsdag. Dat laten de jeugdbewegingen weten na een spoedoverleg. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bevestigt in een persbericht dat de regeling pas geldt vanaf 1 februari. Het Ministerieel Besluit verduidelijkt nu ook dat begeleiders niet meetellen bij de groepen van maximaal tien personen.