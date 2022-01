Moslimexecutieve kondigt vernieuwingsproject aan

Hoge Gezond­heids­raad ziet momenteel onvoldoen­de wetenschap­pe­lijk bewijs om booster­prik minderjari­gen toe te laten

Met de huidige kennis is er "onvoldoende" wetenschappelijk bewijs om het toedienen van een boosterprik voor 12- tot 17-jarigen te steunen, in het bijzonder in het geval van de omikronvariant. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een advies vrijdag aan de verschillende ministers van Volksgezondheid.

21:11