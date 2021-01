Moslimexecutieve erkent interne destabilisering bij uitbouw van Europese islam

Vlaams verbod onverdoofd slachten niet in strijd met Europees recht, minister Weyts reageert verheugd: “Vlaanderen schrijft geschiede­nis”

17 december Het sinds 2019 in Vlaanderen geldend verbod op onverdoofd slachten is niet in strijd met het Europees recht. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een langverwacht arrest. Het decreet zorgt volgens het Hof voor een juist evenwicht tussen dierenwelzijn en de vrijheid van religie voor joden en moslims. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert bijzonder tevreden op het arrest. “Nu staat in heel Europa de deur open voor een verbod op onverdoofd slachten.”