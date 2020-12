Morgen start ons land met vaccineren: zo verloopt de procedure (die de komende maanden nog duizenden keren gebruikt zal worden)

LIVE. Minister Verlinden (CD&V) is corona-overtredin­gen beu: "Het moet nu eens gedaan zijn!" - AstraZene­ca zegt dat het "winnende formule" voor vaccin heeft gevonden

14:34 De huidige pandemie is niet de laatste waar de wereld mee te maken zal krijgen. Dat zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, die stelt dat pogingen om de menselijke gezondheid te versterken gedoemd zijn om te falen als we de opwarming van de aarde en het dierenwelzijn niet aanpakken. Intussen waarschuwt Europol-directeur Catherine De Bolle voor fraude met coronavaccins nu meerdere Europese landen de komende dagen hun vaccinatiecampagnes zullen uitrollen. Volg alle nieuws over Covid-19 in onze liveblog.