Morgen pas duidelijkheid over grote levering AstraZeneca-vaccins en inkorten tussentijd

Het interval tussen beide AstraZeneca-prikken werd midden mei verlaagd van 12 naar 8 weken, maar enkel voor wie vanaf 24 mei zijn eerste prik kreeg. Wie op dat moment al een eerste inenting had gekregen, bleef met zijn afspraak 12 weken later zitten. Volgens de overheid waren er niet genoeg vaccins om de tussentijd ineens voor iedereen te verlagen.

Die situatie leidde er in de praktijk wel toe dat veel risicopatiënten en ouderen pas half augustus volledig gevaccineerd zouden zijn, veel later dan jongere en gezonde mensen. Die krijgen namelijk een vaccin van Pfizer of Moderna, met een tussentijd van slechts 5 of 4 weken. Zeker met de oprukkende Deltavariant leidde dat tot veel onvrede.

De tussentijd nu toch voor iedereen inkorten, zal dus over enkele dagen allicht wel kunnen. Alles hangt af van een geplande levering van zowat 700.000 vaccins. "We hopen dat deze levering effectief en op tijd zal gebeuren. In dat geval kan de inkorting naar acht weken voor de tweede injectie met AstraZeneca mogelijk worden voor iedereen die dat wenst", zei Briat vorige week.

Op de persbriefing van de taskforce Vaccinatie afgelopen zaterdag zei voorzitter Dirk Ramaekers mogelijk vandaag al te weten of de levering van morgen volledig zal zijn, maar dat is dus nog niet het geval. De taskforce Vaccinatie zal pas na de levering communiceren over het exacte aantal doses.