Morgen Overlegcomité: wat ligt er op tafel? Winkels sneller open, “maar verwacht geen uitzondering voor kerst”

De laatste weken werd vanuit verschillende hoeken voor een tijdelijke uitzondering gepleit, maar de kans is zeer groot dat we op kerst nog steeds alleen met ons huishouden en eventueel één extra gast aan tafel zullen zitten. Dat valt te horen bij verschillende leden van het Overlegcomité, die daar morgen over beslissen. “Uit alle enquêtes blijkt dat mensen er eigenlijk al van uitgaan dat er geen versoepelingen zullen komen”, klinkt het. “De situatie op intensieve zorg is nog te ernstig. Als we iets zouden toelaten, zou het toch maar zeer beperkt zijn. De vraag is dan: is het wel de moeite? Het draait niet om kerst, het draait om hoe we de winter doorkomen zonder derde golf. Dat is toch veel belangrijker?”