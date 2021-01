Morgen overal in Vlaanderen sneeuw, Hoge Venen dit weekend weer open voor toeristen

Ondanks maatrege­len opnieuw grote volkstoe­loop rond Baraque Fraiture: “Mensen hebben echt nergens respect voor”

10 januari Ondanks alle maatregelen van het lokale bestuur, is er vandaag opnieuw sprake van een massale volkstoeloop rond de heuvel Baraque Fraiture in de provincie Luxemburg. Dat meldt de politie. De politie heeft uit voorzorg nu zelfs de afritten van de E25 afgesloten. Ook het crisiscentrum roept op weg te blijven. “Door de zware sneeuwval zijn de wegen ontoegankelijk en zitten er veel mensen vast in hun voertuigen.” In de Hoge Venen wordt het wandelverbod wel goed opgevolgd.