Morgen onvoldoende testcapaciteit voor woonzorgcentra

Er zullen morgen geen coronatests kunnen aangevraagd worden door de Vlaamse woonzorgcentra omdat de federale testcapaciteit volledig benut is. Pas vanaf zaterdag kunnen opnieuw testen aangevraagd worden. Dat blijkt uit een mail van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “Dit kan gewoon niet”, zegt Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA). Volgens Joris Moonens van het Agentschap Zorg zal het probleem “opnieuw gesignaleerd” worden aan het federale niveau. Zorgnet-Icuro, de grootste koepel van ziekenhuizen en woonzorgcentra in Vlaanderen, hoopt dat de problemen met de testcapaciteit voor woonzorgcentra snel helemaal van de baan zijn.

Het aantal besmettingen neemt pijlsnel toe en ook steeds meer woonzorgcentra kampen met uitbraken. Maar Vlaamse woonzorgcentra die hun personeel of bewoners willen testen, kunnen voor vrijdag geen bijkomende tests aanvragen bij het federale testplatform. Dat blijkt uit een mail van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Door de “sterke toename van de viruscirculatie” stijgt ook het aantal testaanvragen en daardoor is de testcapaciteit op het federaal testplatform vrijdag “volledig benut”, zo staat te lezen in de mail. “Er kunnen dus geen testen meer worden aangevraagd voor die dag, ook niet voor uitbraakgerichte testings”, luidt het. Vanaf zaterdag zouden wel opnieuw tests kunnen aangevraagd worden.

Quote We dringen aan op een zo hoog mogelijke capaciteit, zodat we aan alle aanvragen kunnen voldoen, maar we zijn afhanke­lijk van anderen Joris Moonen, Agentschap Zorg en Gezondheid

Woordvoerder Joris Moonens bevestigt dat het federale platform vrijdag volledig volzet is. “De aanvragen die er zijn, worden doorgeschoven naar zaterdag wanneer er opnieuw meer testcapaciteit vrij is”, aldus Moonens. Volgens Moonens zal het Agentschap Zorg en Gezondheid opnieuw aandringen om de testcapaciteit “op te drijven”. Dat er voor morgen geen bijkomende aanvragen meer gedaan kunnen worden, heeft volgens Moonen te maken met de testcapaciteit van het federale testplatform. “Er kunnen dagelijks 4.000 tests aangevraagd worden en op vrijdag 3.000. Maar voor bijkomende aanvragen voor vrijdag is er nu geen ruimte meer. Die aanvraag verschuift naar zaterdag. Dat is natuurlijk zeer vervelend voor het personeel en de bewoners van Vlaamse woonzorgcentra die nu een dag langer in onzekerheid blijven.”

Waarom er op federaal niveau een gebrek aan testcapaciteit ontstaan is, daar heeft Moonens geen zicht op. “De laboratoria geven aan hoeveel zij aankunnen. Het is jammer dat we de aanvragen nu naar een dag later moeten verschuiven. We dringen aan op een zo hoog mogelijke capaciteit, zodat we aan alle aanvragen kunnen voldoen, maar we zijn afhankelijk van anderen.”

Quote Na zeven maanden coronacri­sis is het minste wat je mag verwachten dat er op elke dag voldoende capaciteit is om testen te analyseren Lorin Parys, N-VA

Parys: “Ik maak me zorgen”

N-VA-parlementslid Lorin Parys is niet te spreken over de gang van zaken. “Het is redelijk onwaarschijnlijk dat men eerst de preventieve testen in de woonzorgcentra moest schorsen omdat er federaal geen testcapaciteit was, maar morgen (vrijdag, red.) kunnen ook de woonzorgcentra waar er een uitbraak is niet testen. Op die manier laat de federale regering onze bewoners en onze helden van de zorg in de woonzorgcentra in de steek”, zegt Parys.

Volledig scherm Lorin Parys (N-VA) © BELGA

“Na zeven maanden coronacrisis is het minste wat je mag verwachten dat er op elke dag voldoende capaciteit is om testen te analyseren”, meent de N-VA’er. “Het is voorlopig maar voor een dag, maar de winter moet nog beginnen en we hebben 35 woonzorgcentra met uitbraken en dus maak ik me zorgen”, klinkt het.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei vorige week nog dat hij ‘not amused’ was dat men op federaal niveau bepaalde afspraken rond de testcapaciteit niet kon naleven. Hij zei toen ook dat hij meer garanties over de testcapaciteit zou eisen op de interministeriële conferentie. “Ik ga hem nu vragen welke garanties daar gegeven zijn want dit kan gewoon niet. Punt”, reageert Parys nog.

Quote Dit toont aan dat ons zorgsys­teem zwaar onder druk staat Margot Cloet, Zorgnet-Icuro

Zorgnet-Icuro: “Tests broodnodig”

“Ik hoop dat men dit snel opgelost krijgt want als de stijging van het aantal mogelijk besmette mensen in de woonzorgcentra en de brede samenleving zich zo snel doorzet zullen we die capaciteit broodnodig hebben”, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro aan Belga. “We zien dat de testcapaciteit gradueel opgetrokken wordt, maar stellen inderdaad vast dat men kan niet volgen.” Zij hoopt dat het probleem snel aangepakt wordt, zeker omdat de cijfers en de toename van het aantal besmettingen in woonzorgcentra bewijzen dat de testcapaciteit “broodnodig” zal zijn. “Het toont aan dat ons zorgsysteem zwaar onder druk staat”, aldus nog Cloet.

Quote Wij vragen ons echt af of deze minister werkelijk opkomt voor de belangen van onze rusthuisbe­wo­ners en de sector Jeremie Vaneeckhout, Groen

Groen: “Beke moet stoppen met paraplu open te trekken”

Minister van Welzijn Wouter Beke “moet stoppen met de paraplu open te trekken”, reageert Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen). “Hij wijst naar het federale niveau terwijl hij het afgesproken aantal tests moet afdwingen”, meent Vaneeckhout.

“Nog geen week geleden vroeg Beke harde garanties voor voldoende testen in de Vlaamse woonzorgcentra. Hij beloofde dat onze woonzorgcentra altijd genoeg testen zouden hebben. Nog geen week later is er een tekort”, zegt Vaneeckhout. “Wij vragen ons echt af of deze minister werkelijk opkomt voor de belangen van onze rusthuisbewoners en de sector”.

Volgens Vaneeckhout staan we voor “een cruciaal moment”. “De epidemie zwelt heel snel aan. Corona houdt onze woonzorgcentra en andere zorginstellingen weer steeds meer in een houdgreep. Vroegdetectie- en signalisatie is in deze fase cruciaal. Zo kan men snel reageren. Welzijnsminister Beke weet dit al maanden, toch is hij niet voorbereid. Dat is onvoorstelbaar”, klinkt het nog.