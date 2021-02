Morgen nieuw onderwijsoverleg: vakbonden vragen duidelijkheid tot aan paasvakantie

De regels in het onderwijs werden de voorbije weken al een aantal keren aangepast. Zo is er in het secundair onderwijs deze week een afkoelingsweek, waarbij leerlingen via afstandsonderwijs les krijgen. Ook de teststrategie werd aangescherpt, lagereschoolkinderen die in contact gekomen zijn met een besmet kind worden als een hoogrisicocontact beschouwd en mondmaskers zijn in het vijfde en zesde leerjaar verplicht als er een besmetting in die klas is. Leerlingen in het basisonderwijs kregen ook een vaste plaats in de klas en in de refter.