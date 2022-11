Morgen nationale staking voor meer koopkracht: hier kun je hinder verwachten, dienstregeling De Lijn en NMBS verstoord

Morgen voeren de vakbonden in alle sectoren actie voor meer koopkracht, tegen de dure energieprijzen en voor vrije loononderhandelingen. Dat zal gevolgen hebben voor onder andere het trein-, bus- en vliegverkeer in ons land. NMBS en De Lijn hebben een aangepaste dienstregeling. De kans is zeer klein dat warenhuis- of andere winkeldeuren gesloten blijven morgen. Een overzicht waar je hinder kan verwachten.

NMBS: hinder verwacht

Dat er hinder op het spoor zal zijn, staat vast. De spoorhinder zal vanavond om 22 uur al starten en aanhouden tot donderdagochtend. Tussen de grote steden zal een derde van de IC-treinen rijden. Van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen rijdt een kwart. De meeste P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, worden geschrapt.

De NMBS werkte een alternatieve dienstregeling uit op basis van het personeel - ook dat van spoornetbeheerder Infrabel - dat heeft aangegeven niet te zullen deelnemen aan de staking. De spoormaatschappij raadt reizigers aan om de routeplanner te raadplegen voor ze naar het station vertrekken. Die zal alleen de treinen aangeven die effectief rijden.

Merk op: in Wallonië zal de hinder groter zijn dan in Vlaanderen. De NMBS geeft aan dat er helemaal geen treinverkeer zal zijn in het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg, en in een deel van Waals-Brabant. “Dat komt doordat er onvoldoende personeel beschikbaar is in het seinhuis van Infrabel in Namen, dat noodzakelijk is om het treinverkeer veilig te laten verlopen”, luidt het.

Volledig scherm De spoorhinder zal dinsdagavond om 22 uur al starten en aanhouden tot donderdagochtend. © Klaas De Scheirder

Internationale treinverbindingen: normale dienstregeling

De internationale verbindingen van Thalys, Eurostar en TGV INOUI en de Amsterdammer zullen normaal rijden tijdens de stakingsdag.

Voor de nachttrein van de Oostenrijkse spoorwegen is er wel hinder. De Nightjet die dinsdagavond vertrekt in Wenen, rijdt niet verder dan Keulen, waarna reizigers met de ICE van de Duitse spoorwegen hun weg naar Brussel moeten voortzetten. Hetzelfde geldt voor de terugkerende trein op woensdagavond: die vertrekt vanuit Keulen naar Wenen, waardoor reizigers uit Brussel eerst de ICE moeten nemen.

De Lijn: aangepaste regeling

Voor De Lijn is ook een aangepaste dienstregeling uitgewerkt op basis van het beschikbare personeel. Kijk in de routeplanner van de Vlaamse openbare vervoersmaatschappij of je bus of tram woensdag zal rijden, of raadpleeg de realtime-informatie op de haltepagina. “Geef als datum 9 november in. Ritten die niet zullen rijden, worden niet getoond in de routeplanner”, klinkt het bij De Lijn.

Volledig scherm De Lijn werkte eveneens een aangepaste dienstregeling uit op basis van het beschikbare personeel. © Klaas De Scheirder

Brussels Airport: vluchten geschrapt

Ook op de luchthaven van Zaventem wordt hinder verwacht. De luchtvaartmaatschappijen hebben preventief 55 procent van de vluchten geschrapt die zouden aankomen of vertrekken op Brussels Airport. Volgens woordvoerster Nathalie Pierard gaat het om iets meer dan 200 vluchten.

Hoeveel passagiers getroffen worden, kan de woordvoerster niet zeggen. Maar ter illustratie: in september zaten gemiddeld 130 passagiers op een vlucht. De betrokken passagiers worden gecontacteerd door hun luchtvaartmaatschappij en wie vragen heeft, kan ook bij die maatschappijen terecht.

De luchthaven roept de reizigers op om indien mogelijk enkel met handbagage te reizen, aangezien er voor bepaalde operaties zoals de afhandeling of de screening minder personeel zal zijn. Brussels Airport vraagt ook om niet speciaal vroeg naar de luchthaven te komen. Gewoon twee uur op voorhand voor Schengen-vluchten en drie uur op voorhand voor niet-Schengen-vluchten is voldoende.

Volledig scherm De luchthaven roept de reizigers op om indien mogelijk enkel met handbagage te reizen. © BELGA

Opgelet: omdat er ook hinder verwacht wordt op het openbaar vervoer wordt het mogelijk moeilijk om met de trein of de bus naar de luchthaven te komen. Pierard laat weten dat de parking normaal gezien wel gewoon beschikbaar is.

TUI Fly leidt morgen haar achttien vluchten om naar de luchthavens van Keulen en Maastricht vanwege de nationale actiedag. Woordvoerder Piet Demeyere benadrukt dat de luchtvaartmaatschappij geen vluchten annuleert.

Vanuit Brussel, Oostende, Antwerpen, Charleroi en Luik worden transferbussen ingelegd naar de nieuwe vertrekluchthaven. Ook de retourvluchten naar België worden naar deze luchthavens omgeleid en de terugkerende reizigers worden per bus naar België teruggebracht. De luchtvaartmaatschappij contacteert al haar passagiers om hen te informeren over het verloop van hun reis.

Volledig scherm © Tessa Kraan

Post: pakjes en aangetekende zendingen

De staking zal volgens bpost zeker impact hebben. “We geven voorrang aan aangetekende zendingen en pakjes”, klinkt het. De brievenpost kan zeker vertraging oplopen, ook gezien het vrijdag een feestdag is. Mogelijk zijn bepaalde postkantoren morgen dicht.

Afvalophaling: volgende ophaalronde

Om te weten of u het vuilnis moet buitenzetten, checkt u best de Recycle-app of de site van uw intercommunale. De stadsreinigingsdiensten van Antwerpen en Gent weten al dat ze het met een kleinere bezetting moeten stellen, dus niet al het aangeboden huisvuil zal worden opgehaald.

“Daarbij komt dat vrijdag een feestdag is, en dat het afval zich mogelijk op straat zal opstapelen”, klinkt het in Antwerpen. De grootste stadsreinigingsdienst van het land vraagt Antwerpenaars daarom om hun huisvuil niet woensdag, maar pas bij de volgende ophaalronde buiten te zetten.

Volledig scherm © BHT

Zorgsector: alleen dringende hulp

De staking heeft ook een impact op de zorgsector. Meer dan twee derde van de Waalse en Brusselse privéziekenhuizen zal morgen stilliggen, zo blijkt uit een rondvraag bij de vakbonden. Bij een tiental ziekenhuizen willen de bonden een stakingspiket oprichten.

Volgens de bonden is de situatie voor het zorgpersoneel in veel ziekenhuizen “catastrofaal”. “Door het personeelstekort verslechteren de arbeidsomstandigheden. Er is vaak sprake van burn-outs, werkoverlast en ziekteverzuim”, aldus een vakbondsbron.

De vakbonden benadrukken wel dat er woensdag een minimumdienst zal zijn in de ziekenhuizen. De zorg wordt aangepast en de spoeddiensten blijven wel altijd bemand. Ook essentiële behandelingen worden uitgevoerd, luidt het.

Volledig scherm © BELGA

Onderwijs: vooral impact in GO!

Alle onderwijsbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend. Hoeveel leerkrachten het werk neerleggen, was gisteren nog niet duidelijk. De scholengroepen waren die info nog bij de scholen aan het verzamelen. Vandaag zou hierover duidelijkheid moeten komen, aldus de koepels. Verwacht wordt dat de impact het grootst zal zijn in het gemeenschapsonderwijs (GO!).

Steden en gemeenten: weinig hinder

Doorgaans blijven de gevolgen van een nationale staking op de openbare dienstverlening van lokale besturen beperkt, en is die impact groter in steden dan in kleine gemeenten, zo weet Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten (VVSG). “Wie naar het gemeentehuis trekt, checkt best vooraf de gemeentelijke website. Ouders met kinderen in de gemeentelijke of stedelijke kinderopvang worden vooraf sowieso verwittigd.”

Zeehaven: blokkades verwacht

De nationale staking dreigt tot slot de Port of Antwerp-Bruges volledig lam te leggen. De twee grootste containerterminals (MPET PSA en DP World) zouden al zeker volledig gesloten blijven. Daardoor zien andere logistieke spelers als Van Moer, die afhankelijk zijn van de terminals, zich eveneens genoodzaakt om te sluiten.

“De impact op de haven zal groter zijn dan bij vorige nationale stakingen”, voorspelt Stephan Vanfraechem, directeur bij werkgeverskoepel Alfaport Voka. “De vakbonden hebben de havenarbeiders vorige week massaal opgeroepen om woensdag niet te gaan werken. En zonder arbeiders kunnen de terminals niet werken.”

Het havenbedrijf zelf geeft aan dat men de bediening van de sluizen en de sleepdienst zo vlot als mogelijk probeert te houden woensdag, al zullen daar zeker ook mensen het werk neerleggen.

Bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) hebben ze voorlopig weinig zicht op de impact van de staking op het loodsen van de scheepvaart.

Bedrijven en winkels: gewoon open

Aan honderden zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven zullen stakersposten staan, zo maakt het vakbondsfront zich sterk. “Er zullen bedrijven zijn waar helemaal niet gewerkt wordt, zeker in de industrie”, zegt ACV-woordvoerder David Vanbellinghen. In de technologische maakindustrie denkt één op de zes bedrijven volledig stil te liggen.

Bij andere firma’s zal een stakerspiket aan de poort staan, of blijft de actie beperkt tot werkonderbrekingen, aldus het ACV. “Maar wie wil werken, zal daartoe in deze voor vele financieel moeilijke tijd niet verhinderd worden.” Ook aan bepaalde warenhuizen en andere winkels wordt vermoedelijk actiegevoerd. De kans is volgens de sector wel klein dat er warenhuis- of andere winkeldeuren gesloten blijven.