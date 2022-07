Morgen nationale feestdag: deze Belgen krijgen adellijke titel of ereteken van koning Filip

Naar aanleiding van de nationale feestdag morgen krijgen enkele landgenoten traditioneel een adellijke titel of ereteken van koning Filip. Dit jaar worden onder meer de Antwerpse schepen Philip Heylen en de voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties Regina Sluszny verheven tot baron, wordt schrijfster Alicja Gescinska Commandeur in de Leopoldsorde, en worden schrijver Bart Van Loo en Child Focus-CEO Heidi De Pauw Commandeur in de Kroonorde. Dat schrijft ‘Het Nieuwsblad’.

Dit zijn de tien nieuwe baronnen:

Philip Heylen

Philip Heylen is oud-gemeenteraadslid en schepen van de stad Antwerpen. Hij “droeg bijzonder bij tot de economische uitstraling van het land en was ook zeer actief in de Vlaamse culturele sector”, zo schrijft ‘Het Nieuwsblad’.

Volledig scherm Philip Heylen © Klaas De Scheirder

Regina Sluszny

Regina Sluszny, die van joodse afkomst is, moest als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduiken bij een niet-joods gezin. Vandaag doet ze haar verhaal onder meer op scholen en wil ze mensen iets bij te brengen over de oorlog. Sinds 2019 is Sluszny ondervoorzitter van de vzw ‘Het ondergedoken kind’ en voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties.

Volledig scherm Regina Sluszny © BOB VAN MOL

Michel Pradolini

In 2005 werd Pradolini, die ook ervaring heeft als ondernemer, voorzitter van de voetbalclub Olse Merksem SC, die in 2014 werd omgedoopt tot City Pirates Antwerpen. Als maatschappelijk project zijn de Piraten actief in verschillende kwetsbare wijken van Antwerpen.

Volledig scherm Michel Pradolini © GOYVAERTS/GMAX Agency

Charlotte Lhoist en André Querton

Charlotte Lhoist is voormalig bestuurder van de Lhoist Groep, een Belgische familieonderneming die in 25 landen actief is in het winnen van kalkproducten en mineralen. Lhoist is de laatste 20 jaar vooral actief op het vlak van de filantropie, samen met haar man André Querton. Het koppel financiert verschillende sociale projecten, onder meer rond de zorg voor gezinnen van chronisch zieke kinderen en vluchtelingen, maar ook op het gebied van sociale huisvesting en sociaal onderwijs.

Brigitte Velkeniers-Hoebanckx

Velkeniers-Hoebanckx is professor aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel en medisch diensthoofd Endocrinologie van het UZ Brussel. Ze was de eerste vrouwelijke voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde.

Bernard Gilliot

Gilliot is ingenieur en bestuurder. Hij is de voormalige vicevoorzitter van het internationaal ingenieursbureau Tractebel/Suez en voormalig voorzitter van het VBO. Gilliot is bovendien de drijvende kracht achter het Reboot4You-project, dat als doel heeft werkloze afgestudeerden op te leiden.

Volledig scherm Bernard Gilliot © BELGA

Cédric Blanpain

Blanpain is een specialist in interne geneeskunde en een mondiaal erkende kankeronderzoeker. Hij is ook laureaat van de Francquiprijs 2020 én directeur van het laboratorium ‘Stamcellen en Kanker’ van de faculteit Geneeskunde van de ULB.

Dominique Bron

Bron is het voormalige hoofd van de dienst hematologie van het Jules Bordet Instituut. Ze is bovendien professor aan de faculteit Geneeskunde van de ULB, en lid van de Koninklijke Academie van Geneeskunde.

Martine Reijnaers

Martine Reijnaers oefende vanaf 1983 diverse functies uit in het familiebedrijf Reynaers Aluminium, waar ze sinds 2021 voorzitter van de raad van bestuur is.

Dit zijn de landgenoten die Commandeur in de Leopoldsorde (de hoogste en belangrijkste van de drie nationale orden) worden:

Alicja Gescinska

Alicja Gescinska is een Pools-Belgische filosofe, schrijfster en tv-maakster. Ze is vicevoorzitter van de schrijversorganisatie PEN Vlaanderen en VUB Fellow, en publiceert regelmatig columns in de geschreven pers.

Volledig scherm Alicja Gescinska © Carmen De Vos

Hassan Jarfi

Jarfi werkte als leerkracht islamitische godsdienst aan het Athénée Royal Charles Rogier in Luik. In 2012 overleed zijn zoon Ihsane (32) na een homofobe aanval. Na die ingrijpende gebeurtenis werd Hassan Jarfi oprichter van de ‘Fondation Ihsane Jarfi’, een organisatie die de strijd tegen alle vormen van discriminatie en racisme aangaat.

Regnier Haegelsteen

Haegelsteen is voormalig voorzitter van het Directiecomité van Bank Degroof, voorzitter van de Fondation Saint-Luc, een stichting die fondsen verzamelt ten gunste van het ‘Institut Roi Albert II’ (een kanker- en hematologisch instituut), en voor een centrum voor protontherapie.

Didier Matray

Baron Matray was advocaat en professor emeritus aan de faculteit Rechten van de Universiteit van Luik. Hij is een voormalig Regent van de Nationale Bank van België, en voorzitter van de raad van bestuur van de Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel.

Deze Belgen worden Commandeur in de Kroonorde:

Bart Van Loo

Van Loo is een schrijver en conferencier. Hij “maakte de geschiedenis van ons land beter bekend door zijn boeken: o.a. het befaamde ‘De Bourgondiërs’ en de bijhorende radioreeks, en zijn biografie van Napoleon”, zo schrijft ‘Het Nieuwsblad’.

Volledig scherm Bart Van Loo © rv/Stephan Vanfleteren

Heidi De Pauw

De Pauw is criminologe en CEO van Child Focus. Ze “heeft door middel van haar organisatie een discrete en efficiënte rol gespeeld in de recente overbrenging naar België van een veertigtal Oekraïense gehandicapte kinderen, en van Belgische kinderen uit de Syrische gevangenenkampen”.

Volledig scherm Heidi De Pauw © rv

Ann Van Hoey

Van Hoey is de echtgenote van televisiemaker Marc Uytterhoeven. Op haar vijftigste ontdekte ze dat haar grote passie keramiek is. Van Hoey won al verschillende internationale prijzen en haar werken staan tentoongesteld in galerieën en musea over de hele wereld.

Volledig scherm Ann Van Hoey © David Legreve

Geneviève van der Straten Ponthoz

Barones van der Straten Ponthoz, die volgende maand haar honderdste verjaardag viert, speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog een cruciale rol bij de redding van de verborgen kinderen van de ‘Foyer Léopold III’, die zich in het kasteel van Beloeil bevonden.

Anneleen Leenaerts

Harpiste Anneleen Leenaerts werd na studies aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en de École Normale de Musique de Paris in 2010 aangesteld als soloharpiste bij de Wiener Philharmoniker en de Weense Staatsopera. Ze won al verschillende internationale prijzen.

Marie Françoise Plissart

Fotografe en videokunstenares Plissart “vernieuwde het genre van de fotoroman grondig”. Haar werk over Kinshasa leverde haar de Gouden Leeuw op tijdens de Architectuurbiënnale van Venetië in 2004.