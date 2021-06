Morgen is internationale ‘Take Your Dog to Work Day’. Deze dierenliefhebbers zien niets dan voordelen: “Je wordt er helemaal zen van”

Bijziend­heid bij jonge kinderen neemt toe: “Niet alleen de schuld van de lockdown”

In sommige Aziatische landen zouden al negen op de tien 20-jarigen lijden aan bijziendheid. Volgens een nieuwe Chinese studie zou het aantal bijziende jonge kinderen nog zijn toegenomen door de verschillende lockdowns van het afgelopen anderhalf jaar. De onderzoekers spreken daarom zelfs van 'quarantainemyopie'. "Bij ons in Europa is de toestand nog niet zo dramatisch, al zien we ook een toename", zegt oogspecialist en -chirurg Marnix Claeys. En die is niet alleen te wijten aan corona.