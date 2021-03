Morgen geen nieuwe coronacijfers, ook vandaag geen update van de vaccinaties

Johnson & Johnson levert eerste vaccins midden april: “Dit kan de verminder­de leveringen van AstraZene­ca goedmaken”

16:56 Johnson & Johnson zal vanaf 16 of 17 april starten met de eerste leveringen van het Janssen-vaccin aan ons land, zo heeft de taskforce Vaccinatie aangekondigd. “Het leveringsschema wordt in de eerste helft van komende week verwacht. “Op basis van de huidige informatie zullen we op 1,4 miljoen dosissen kunnen rekenen in het tweede kwartaal”, klinkt het.