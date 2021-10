Morgen begint het stalkingsproces tegen Bart De Pauw. En er zal langer worden gepleit dan over moord

Wommelgem Twee rijstroken vrijgege­ven richting Hasselt nadat vrachtwa­gen vuur vat op E313 bij Wommelgem

11 oktober Op de E313 in de richting van Hasselt zijn ter hoogte van Wommelgem weer twee rijstrook vrijgegeven. Dat bevestigt de federale politie. Een autotransporteur geladen met voertuigen is daar omstreeks 17 uur in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur ondertussen geblust, maar het fileleed kan nog bijzonder lang aanhouden.