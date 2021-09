Moraalfilosoof Patrick Loobucyk trekt 5 lessen uit coronacrisis: "Onze solidariteit reikt verder dan we denken"

Les 1: 'Trek academisch advies en politieke meningen meer uit elkaar'

"We moeten ons bezinnen over het evenwicht tussen experts die het beleid adviseren en de politiek. Tijdens deze crisis was dat evenwicht soms zoek. Ik ben eens gebotst met Marc Van Ranst die zich in de zomer van 2020 opwond over voetballers die na een doelpunt knuffelden op het veld. Ik vond dat hij daar te ver ging en uit zijn rol viel. Hij vond dat niet. We moeten daar echter meer over nadenken: 'Wat is een wetenschappelijk feit en wat is een politieke opinie?' Dat onderscheid is niet altijd helder."