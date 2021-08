Moordonderzoek naar overlijden van 85-jarige vrouw in rusthuis, directie: “Niemand zei ons dat het om moord ging”

Niet meer overlij­dens in Vlaanderen dan verwacht in eerste zeven maanden van 2021

24 augustus In de eerste zeven maanden van 2021 waren er niet meer overlijdens in Vlaanderen dan werd verwacht. Het aantal overlijdens lag van januari tot en met juli in lijn met de sterfte in de jaren 2015 tot 2019. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. In 2020 was er in Vlaanderen nog sprake van een oversterfte.