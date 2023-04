Moordenaar barones “kreeg al bijna tien jaar geen euro meer van zijn vader”

KIJK. De advocaat van Nicolas Ullens benadrukt in VTM NIEUWS dat het motief achter de moord niet financieel is

De meest opvallende quote: “De kinderen van mijn stiefmoeder krijgen alles. Ik krijg maar 50.000 euro per maand.” Het tijdschrift verduidelijkte niet van wanneer die uitspraak dateert. Advocaten Dimitri De Béco en Jean-Philippe Mayence, letterlijk in hun persbericht: “Het is volkomen onjuist dat hij nog steeds 50.000 euro per maand van zijn vader ontving. In werkelijkheid heeft hij al bijna tien jaar geen enkele euro meer ontvangen.”