Moord op peuter Dean: vraag om vrijlating vriendin Dave De Kock verworpen

Twee weken geleden besliste de raadkamer in Dendermonde dat Romy W. in de cel moest blijven, maar de verdediging ging daartegen in beroep. Vanaf het begin van de zaak houdt de Nederlandse vrouw haar onschuld staande. Deze week nog lekte een brief van De Kock uit waarin hij zijn vriendin uit de wind zet. “Romy kan hier helemaal niets aan doen”, schreef hij aan zijn familie.

Romy W. werd aangehouden op verdenking van moord en ontvoering, maar het is nog altijd niet duidelijk of ze een actieve rol speelde in de dood van de jongen. Dean werd op 17 januari dood teruggevonden in Nederland. De vrouw had in het begin van het onderzoek verklaard dat ze Dean voor het laatst met Dave De Kock gezien had, en dat ze niets te maken had met zijn dood. De Kock en W. legden tegenstrijdige verklaringen af en hun rol in het overlijden van de jongen is nog niet uitgeklaard.