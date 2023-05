Moord op barones ‘Mimi’: stiefzoon Nicolas Ullens “werkt constructief mee” tijdens reconstructie

KIJK. Vandaag vond de reconstructie van de moord op de 70-jarige barones plaats

Op woensdag 29 maart reed Nicolas Ullens (voluit: Ullens de Schooten) de wagen van zijn vader en stiefmoeder aan voor de riante woning van het echtpaar in Ohain. De gezinsleden hadden iets daarvoor in de woning naar verluidt een hevige discussie over geldzaken gehad. Nicolas schoot in totaal zes keer op Myriam, die ter plekke in de auto overleed. Guy Ullens raakte gewond, maar overleefde de aanval.

Motief

Nog veel vraagtekens

In de zaak blijven nog talloze vragen onbeantwoord. Zo is het niet duidelijk of Nicolas Ullens het vuurwapen al voor de ruzie in zijn auto had liggen of niet. Hij zou ook eerst nog weggereden zijn vooraleer hij de wagen van zijn vader en stiefmoeder bij de villa aanreed en op hen begon te schieten. Tussen zijn vertrek en de schietpartij verstreek een uur. Na het drama zou Nicolas bovendien nog een uur hebben gewacht vooraleer hij zichzelf bij de politie ging aangeven. Wat er in die tijd nog gebeurde, is niet geweten.