Moord in rusthuis in Anderlecht: 85-jarige vrouw dood aangetroffen

HET DEBAT. Binnenkort mag je een bal terughalen in de tuin van de buren. Een goede zaak? Dit is jullie mening

24 augustus Vanaf 1 september gelden er enkele nieuwe regels omtrent het eigendomsrecht. Zo mogen kinderen bijvoorbeeld hun bal in de tuin van de buren gaan halen als die daar per ongeluk terechtkwam. Wandelaars mogen dan weer ongestraft op privé-eigendom wandelen. Al zijn er daar enkele belangrijke nuanceringen. Is de aanpassing van het eigendomsrecht een goede zaak? Eerder lieten we al enkele experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.