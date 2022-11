Mooi weer lokte meer bezoekers naar pretparken tijdens herfstvakantie

Het mooie weer heeft tijdens de herfstvakantie tot enkele zeer drukke dagen geleid in de Belgische pretparken. De pretparken spreken over het algemeen over een iets betere vakantie dan andere jaren. Dat blijkt uit een rondvraag van Belga. De nieuwe vakantieregeling in Franstalig België maakte ook dat pretparken enkele dagen extra open waren.

Vooral het eerste weekend van de herfstvakantie was in de parken ontzettend druk. Voor de Plopsa-parken was 31 oktober een van de drukste dagen van het jaar. Tegelijk was de laatste dag van de herfstvakantie dan weer een van de kalmste. "Het was een vakantie van hoogtes en laagtes, maar over het algemeen was de herfstvakantie iets beter dan andere jaren. Dat is te danken aan het goede weer tijdens het verlengde weekend", zegt CEO Steve Van den Kerkhof.

Ook in Bellewaerde was het over de koppen lopen tijdens het weekend van Halloween. "We waren drie keer bijna volledig volzet, met een maximum van 13.000 bezoekers op zondag. Toen hebben we op een bepaald moment het park moeten sluiten en mensen moeten weigeren. Op zich is het ondanks de drukte wel goed verlopen. We kunnen zeker zeggen dat we in de herfstvakantie beter gescoord hebben dan voorzien", zegt de marketing & sales director van Bellewaerde, Filip Van Dorpe.

Bobbejaanland spreekt dan weer van de strafste Halloween sinds 2006. "We hebben het evenement twintig dagen in plaats van zestien dagen georganiseerd met zeven spookhuizen waarvan drie nieuwe. Ook dankzij het goede weer was Halloween in Bobbejaanland zo'n succes. We blikken terug op een topeditie", klinkt het.

Walibi kreeg in twee weken tijd 207.000 bezoekers over de vloer. Dat betekent een stijging van 24 procent tegenover vorig jaar. “Het weer was gunstig en ons aanbod viel in de smaak. Wij zijn natuurlijk tevreden”, zegt woordvoerder Justien Dewil.