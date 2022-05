Mooi weer lokt Belgen naar recreatiedomeinen

MECHELEN Ontsnapte bonobo gevat: Zamba veilig en wel weer in zijn verblijf na verdoving door banaan

Dierenpark Planckendael in Mechelen was ontruimd nadat er een bonobo was ontsnapt. Het ging om een volwassen mannetje ‘Zamba’ genaamd. De mensaap kreeg genoeg van het bonobo-eiland en klom in een boom, bevestigde Ilse Segers, woordvoerder van Zoo Planckendael. Alle bezoekers zijn onmiddellijk in veiligheid gebracht. Nadat de verzorgers de aap verdoofd hadden met een stuk banaan, is het dier weer veilig en wel in zijn verblijf beland.

