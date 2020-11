Monsterverlies dreigt voor ziekenhuizen: “Financiering moet structureel anders”

Topdokter Sabeth De Waele: “Nog geen denken aan om te versoepe­len”

9:13 Topdokter Sabeth De Waele, diensthoofd intensieve zorg in het UZ in Brussel, zegt dat er nog geen denken aan is om de coronamaatregelen te versoepelen, hoewel de coronacijfers aan het teruglopen zijn in ons land. Dat heeft ze gezegd aan HLN LIVE.