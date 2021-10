Monniken Rochefort halen slag thuis: kalkreus gaat geen water oppompen uit bron waarmee trappistenbier gebrouwen wordt

Mondmas­kers weer ingevoerd in Oudsbergen: “Gisteren evenveel besmettin­gen op één dag als op een week bij coronapiek”

13:32 De gemeente Oudsbergen voert opnieuw enkele coronaregels in vanwege het stijgend aantal besmettingen in de gemeente. Dat maakte burgemeester Marco Goossens (CD&V) dinsdagavond bekend. Goossens geeft in een videogesprek aan onze redactie meer uitleg over de aanbevelingen.