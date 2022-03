Monitoringcomité schat structureel begrotingstekort voor 2022 1,1 miljard euro kleiner in

Geen btw-verlaging op gas omdat niet iedereen gas heeft

Een premie van 100 euro, een tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit en een verlenging van het sociaal tarief: dat zit in het energiecompromis van de federale regering. Maar wie krijgt die ‘verwarmingspremie’? En wat gebeurt er als btw-verlaging in juli afloopt? Dit is hoe u het nieuwe energieakkoord in uw portemonnee zal voelen.

2 februari