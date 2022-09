‘Money time’ voor de Vlaamse regering: extraatje voor gezinnen of voor werkende Vlamingen? Deze dilemma’s liggen op de begrotingstafel

Minister Lahbib wil niet met lege handen naar Oekraïne

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft maandag in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York voor de tweede keer in drie weken een gesprek gehad met haar Oekraïense ambtgenoot Dmytro Koeleba. Een datum voor een bezoek aan Kiev is er vooralsnog niet.

