Mondmaskers voor schoolkinderen "aanbevolen" op collectief leerlingenvervoer

Op het collectief leerlingenvoer, zoals het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs, of het busvervoer naar het zwembad of een buitenschoolse activiteit, zal vanaf maandag een mondmasker dragen “aanbevolen” zijn, maar niet verplicht. Dat blijkt zaterdag uit een nieuwsbrief die naar het onderwijsveld werd uitgestuurd, na overleg met de koepels, de bonden en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Op het openbaar vervoer blijven mondmaskers voor al wie twaalf jaar en ouder is wél verplicht.

In navolging van het Overlegcomité, waar beslist werd om de algemene mondmaskerplicht te schrappen vanaf 7 maart, ook in het onderwijs, kwamen koepels, bonden en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zaterdagochtend kort bijeen. Uit dat overleg kwam naar voren dat ook de coronabarometer van het basis- en secundair onderwijs overschakelt op ‘code geel’. Naast het volledig verdwijnen van de mondmaskerplicht op school bepaalt die kleurcode onder meer dat klasgroepen weer vermengd kunnen worden en dat leerlingen geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal.

Net zoals de rest van de samenleving moeten 12-plussers wel een mondmasker blijven dragen op het openbaar vervoer, naar en van school. De nieuwsbrief die het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming na het overleg uitstuurde, schept nu ook meer duidelijkheid voor het ‘collectief vervoer’. Het gaat om het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs, of bijvoorbeeld het busvervoer naar het zwembad of een buitenschoolsactiviteit. Daar wordt een mondmasker dragen “aanbevolen” vanaf maandag, maar niet verplicht. “De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat geval”, klinkt het in de nieuwsbrief.

Tevredenheid bij vakbonden en koepels

Zowel bij vakbonden als koepels wordt met tevredenheid gereageerd na het korte overleg van zaterdagochtend. “We zijn blij dat het onderwijs opnieuw in een min of meer normale situatie terechtkomt, net als de rest van de samenleving, na twee jaar van bijzondere voorzorgsmaatregelen en beperkingen”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in een persbericht. “Dat ook onze leerlingen in het secundair onderwijs nu hun mondmasker af mogen doen, zal het leren en het leven op school zeker ten goede komen. Ook schoolteams zijn tevreden dat ze opnieuw fysiek mogen overleggen.”

“Natuurlijk blijven we ervoor zorgen dat onze scholen een veilige plaats zijn voor leerlingen en personeel door de basismaatregelen zoals ventilatie, verluchting en handhygiëne te handhaven. We blijven ook inzetten op de ontwikkeling van luchtzuivering voor plaatsen en tijdstippen waar ventilatie en verluchting ontoereikend zijn”, zegt Boeve.

Een gelijkaardig geluid valt te horen bij de bonden. “Het mondmasker mag, maar moet niet meer. Ik vermoed dat veel leerkrachten en leerlingen daarmee opgelucht zullen zijn”, zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs.

