Mondmaskerplicht? Afkoelingsweek? Dit ligt vandaag tijdens onderwijsoverleg op tafel en dit zeggen de deelnemers daarover

Vandaag overleggen de onderwijskoepels, de bonden, CLB’s, gezondheidsexperts en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over hoe de toenemende besmettingscijfers in vooral de lagere scholen moeten worden aangepakt. Het onderwijsveld wil komaf maken met het test- en quarantainebeleid dat ervoor zorgt dat klassen of zelfs hele scholen moeten sluiten. Daarnaast liggen ook ventilatie, mondmaskerplicht en misschien zelfs een afkoelingsweek op tafel. We polsen naar de stellingnames van de deelnemers aan het overleg.

Afkoelingsweek?

Nathalie Jennes, woordvoerster van het Gemeenschapsonderwijs, meent dat een extra week vakantie of afstandsonderwijs — zoals bij de krokusvakantie en herfstvakantie gebeurde — niet voor een daling van het aantal besmettingen zal zorgen indien er geen andere maatregelen in de maatschappij worden genomen. “Kinderen kunnen nu naar pretparken, op reis gaan en aan kampen deelnemen. Onderwijs is altijd naar voor geschoven als een prioriteit. Wel, dan moet er ook naar de maatregelen in de brede samenleving gekeken worden vooraleer het onderwijs moet inboeten.”

Quote Vroeger zagen we dat zo’n afkoelings­week rust bracht, maar toen hadden we slechts enkele knuffelcon­tac­ten, waren er geen evenemen­ten en kon niet gereisd worden. Kinderen keken Ketnet, hun ouders Netflix. Nu wordt gereisd en zijn er feesten zodat een afkoelings­week geen verschil zal maken. Viroloog Steven Van Gucht, lid van de RAG

Bij de katholieke onderwijskoepel wil men weinig kwijt over het overleg van vandaag. “We verwijzen naar de open brief van Tine Temmerman, directrice van basisscholen in Vichte en Ingooigem”, stelt woordvoerder Pieter-Jan Crombez. Temmerman stelt dat kinderen en hun ouders de dupe zijn van het versoepelen van de coronamaatregelen. Nancy Libert zit vandaag voor de socialistische onderwijsbond mee aan tafel en wil eerst horen wat de experts voorstellen. Viroloog Steven Van Gucht maakt deel uit van de Risk Assessment Group, die adviseert en maatregelen voorstelt. “Vroeger zagen we dat zo’n afkoelingsweek rust bracht, maar toen hadden we slechts enkele knuffelcontacten, waren er geen evenementen en kon niet gereisd worden. Kinderen keken Ketnet, hun ouders Netflix. Nu wordt gereisd en zijn er feesten zodat een afkoelingsweek geen verschil zal maken. Bovendien is er op de scholen nog opvolging van de besmettingen, die je met zo’n extra buitenschoolse week loslaat.”

Ook bij de CLB’s van beide onderwijskoepels loopt men om dezelfde redenen niet warm voor een afkoelingsweek. “Sluit je de scholen een week, maar doe je niets in de rest van de samenleving, dan zal je geen grote daling zien”, meent Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB’s. Volgens het kabinet van minister Weyts legt een expert een extra week vakantie op tafel, maar hangt die beslissing grotendeels af van hoever het Overlegcomité gaat in het herinvoeren van de mondmaskerplicht.

Mondmaskerplicht?

Leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar hoeven sinds het begin van het schooljaar geen mondmasker meer op. “Laat ons het mondmasker in binnenruimtes opnieuw invoeren voor volwassenen, dat is de prioriteit”, stelt Van Gucht.

Quote Mondmas­kers in de vijfde en zesde klas gaan niet verhinde­ren dat er nog veel besmettin­gen plaatsgrij­pen buiten de school: bij familie, in de jeugdclub, enzovoort. Viroloog Steven Van Gucht

“Mondmaskers in de vijfde en zesde klas gaan immers niet verhinderen dat er nog veel besmettingen plaatsgrijpen buiten de school: bij familie, in de jeugdclub, enzovoort.” Hij wijst erop dat één op de vier lagereschoolleerlingen in Vlaanderen antistoffen heeft, in Brussel zelfs één op de drie. “Dat blijkt uit onderzoek van begin september, en slaat dus op besmettingen die in de zomer tijdens de vakantie zijn opgelopen. Tijdens reizen en jeugdkampen, die nu doorlopen. Dat betekent dat kinderen, die weliswaar amper ziek worden, want minder dan één op de vier had symptomen gehad, het virus doorgeven aan ouders en grootouders. We moeten vooral kijken hoe we op andere niveaus de risico’s kunnen indijken. Met doorgedreven sensibilisering voor vaccinatie en de boosterprik voor 65-plussers. Daarnaast zal de immuniteit van kinderen verder oplopen.” Libert van de socialistische onderwijsbond ziet geen graten in een herinvoering van het mondkapje in de klas. “Maar gaat dat het verschil maken? Ook buiten het onderwijs zullen maatregelen genomen moeten worden”, zegt zij. Ook de christelijke onderwijsbond beklemtoont dat de maatregelen in het onderwijs in verhouding moeten zijn met de maatregelen in de rest van de samenleving.

Minder of meer testen?

Via de CLB’s willen de onderwijskoepels het huidige test- en quarantainebeleid loslaten. Dat schrijft voor dat in de lagere school een hele klas in afzondering moet als in één week tijd meer dan één leerling positief test.

Quote Vergelijk het met verkeers­over­tre­din­gen. Gaan we minder op snelheid controle­ren om te kunnen zeggen dat er minder overtredin­gen zijn? Nancy Libert van de socialistische onderwijscentrale

Scholieren in het middelbaar moeten alleen in quarantaine na een positieve test of indien ze niet gevaccineerd zijn. “Die draaiboeken zijn achterhaald in een samenleving waar nog nauwelijks maatregelen van kracht zijn”, stelt Inge Van Trimpont, directeur van de CLB’s van het Gemeenschapsonderwijs. “Het zou toch zinvoller zijn om het leerrecht te vrijwaren en risicogroepen te beschermen?”, meent Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB’s. Enkel kinderen thuislaten die symptomen hebben, zoals bij griep gebeurt, is volgens Libert geen goed idee.

“Vergelijk het met verkeersovertredingen. Gaan we minder op snelheid controleren om te kunnen zeggen dat er minder overtredingen zijn? Het is geen oplossing om enkel kinderen met symptomen te testen, laat ons de teststrategie maar behouden.” Van Gucht treedt haar bij: “Het is te vroeg om de ogen te sluiten. Dan ga je blind varen en krijg je grote uitbraken, waardoor scholen toch moeten sluiten. Je kan beter vroeger ingrijpen om toch nog delen van scholen te vrijwaren. Ons testbeleid is al vrij restrictief en minder streng dan in andere landen. Behoud het systeem nog even zoals het is, het is zo al verwarrend genoeg voor CLB’s en ouders.”

CO 2 -meters verplichten?

“Wij zijn de enige bond die daar al van april vorig jaar op aandringt. Die verplichting moest er al lang zijn, maar de politiek wilde ze niet nemen”, stelt de socialistische bond. Ook het Gemeenschapsonderwijs beveelt scholen aan met meters te werken, zodat ze de ventilatie goed kunnen monitoren en optimaliseren. “Een verplichting? Daar kunnen we mee leven”, stelt Jennes. Voor Van Gucht is ventilatie zinvoller dan mondmaskers. “In een klas waar de lucht besmettelijk is, raken alle leerlingen besmet. Al zal zo’n verplichting er nog niet meteen voor zorgen dat de ventilatie verbetert. We moeten blijven sensibiliseren rond goede verluchting.” De CLB’s moedigen ventilatie aan, maar weten dat het niet overal een haalbare kaart is — zeker nu het kouder wordt. “In een geventileerde ruimte neemt het leerrendement toe, maar ik vind niet dat je in elk lokaal een meter moet hangen”, zegt Grielens.

Quote Bij de huidige golf zal vaccinatie van -12-jarigen niet helpen. Gezien kinderen een mild ziektever­loop hebben, zou je hen vaccineren in dienst van de rest van de samenle­ving. Dat moeilijke debat moet binnen de Hoge Gezond­heids­raad gevoerd worden Viroloog Steven Van Gucht

Vaccinatie van kinderen?

Vaccinatie van kinderen onder de twaalf is nog niet aan de orde, omdat de vaccins voor die leeftijdsgroep nog niet zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap. Pas als dat gebeurd is, zou de Hoge Gezondheidsraad dat in ons land kunnen adviseren. “Als de raad zegt dat we bij die groep de meeste winst halen, ook al worden kinderen amper ziek, zijn we niet tegen vaccinatie van kinderen”, stelt het CLB van het Gemeenschapsonderwijs. Van Gucht wijst erop dat indien nu beslist zou worden dat kinderen gevaccineerd kunnen worden, het nog weken duurt vooraleer je de eerste spuit kan zetten. “Bij de huidige golf zal dat niet helpen. Gezien kinderen een mild ziekteverloop hebben, zou je hen vaccineren in dienst van de rest van de samenleving. Dat moeilijke debat moet binnen de Hoge Gezondheidsraad gevoerd worden.”

