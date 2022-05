Mondmasker enkel nog verplicht in ziekenhuis, bij dokter en in apotheek

Slangen op maandag. “Dat Groen het debat verengt tot een keuze tussen militaire veiligheid of klimaatvei­lig­heid is intellectu­eel lui en oneerlijk”

Gulzig meedrinken, maar als men zelf een rondje moet geven het café ontvluchten, dat is zowat de samenvatting van de houding van België bij het bepalen van haar defensiebudget. Uitgerekend het land dat de hoofdzetel van de NAVO huisvest, en daar bovendien goed aan verdient, geeft vandaag minder dan 1% van haar bnp uit aan haar landsverdediging. Lange tijd leek het alsof middelen voor defensie iets uit een ver verleden was, een onnodige kost in een Europa dat nog amper oorlog kende. Sinds Poetins inval in Oekraïne is bij heel wat Europese landen het besef doorgedrongen dat men naïef en lui met de eigen veiligheid aan het omspringen was. Land na land kondigt nu stevige verhogingen van het defensiebudget aan.

