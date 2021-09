Molenberghs: “Vaccinatiegraad stijgt in landen waar coronapas meer gebruikt wordt”

Als het van Conner Rousseau (Vooruit) afhangt, zullen enkel niet-gevaccineerden in de toekomst nog de dupe zijn van strengere coronamaatregelen. Biostatisticus Geert Molenberghs ziet zeker voordelen in dat systeem.

“Dit is eerst en vooral een politiek debat”, klinkt het. “Maar in landen als Frankrijk, waar het Covid Safe Ticket heel vaak gebruikt wordt, zien we dat de vaccinatiegraad fel stijgt. Ook in de moeilijke departementen trouwens. En hoe meer activiteiten op die manier beschermd worden, hoe meer de viruscirculatie natuurlijk tegengegaan wordt.”

Onder meer Bart De Wever (N-VA) pleit ervoor om alle coronamaatregelen los te laten. “Daar is het toch nog een beetje te vroeg voor”, oordeelt Molenberghs. “We moeten natuurlijk een onderscheid maken tussen de verschillende regio’s in ons land. In Vlaanderen staan we er inderdaad beter voor, maar onze rode kleur op de Europese coronakaart is toch ook een wake-upcall.”

“Bovendien zien we nog niet de resultaten van de recente versoepelingen. In hogescholen zullen er eind september bijvoorbeeld meer contacten plaatsvinden. Als de cijfers zouden meevallen, is er in Vlaanderen misschien nog wel meer mogelijk. Maar voorzichtigheid blijft geboden”, besluit Molenberghs.

Volledig scherm Biostatisticus Geert Molenberghs in gesprek met onze journaliste Daimy Van den Eede. © RV