Molenberghs: “Stijgende besmettingscijfers vooral te wijten aan terugkerende reizigers”

Hospitalisaties

Voorlopig zien we de stijging van het aantal besmettingen nog niet weerspiegeld in het aantal ziekenhuisopnames. “We boeken winst door vaccinatie”, verklaart Molenberghs dat, “maar de effecten van vandaag op de ziekenhuisopnames en op de mortaliteit zien we ook pas in de toekomst”. De huidige vrij lage hospitalisatiecijfers zijn nog altijd een gevolg van de dalende besmettingscijfers van mei en juni. Molenberghs verwacht dat de ziekenhuisopnames wel zullen stijgen, maar dat er weinig of geen impact zal zijn op de Covidsterfte dankzij de vaccinaties.

Er wordt naar andere landen gekeken om de situatie in te schatten. In het Verenigd Koninkrijk steeg het aantal infecties sinds mei met een factor zestien. Het aantal ziekenhuisopnames vervijfvoudigde er. “Dat is niet zo explosief als in januari, maar het is wel zorgelijk”, zegt Molenberghs. “Vanzelf gaat het niet stoppen.” Daarom moeten we ons, volgens de professor, bewust zijn van de risico’s die onder meer reizen en te soepele regimes zoals in Spanje en in Nederland inhouden. “Superverspreidingsomstandigheden kunnen niet. Dat leidt voornamelijk bij jongeren tot snelle en grote uitbraken. Voorzichtigheid is geboden.”