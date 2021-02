Molenberghs over veel forsere stijgingen in Wallonië dan in Vlaanderen: “Britse variant rukt op van noord naar zuid”

De Britse variant is aan een opmars bezig van noord naar zuid. Zo verklaarde biostatisticus Geert Molenberghs aan HLN Live de opvallend forsere stijgingen van het aantal nieuwe besmettingen in Wallonië ten opzichte van Vlaanderen.

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen in Vlaanderen verschilt grondig van de situatie in Wallonië. Limburg noteert zelfs een daling van 6,5 procent en ook in West-Vlaanderen zakken de cijfers lichtjes met 1 procent. Antwerpen en Oost-Vlaanderen tekenen een status quo op. Alleen in Vlaams-Brabant is er nog een stijging van 6 procent.

Dan doet Wallonië het op dit moment een pak slechter. In Waals-Brabant stijgen de cijfers met 41 procent, in Luxemburg met 29 procent, in Namen met 24 procent, in Henegouwen met 15 procent en in Luik met 14 procent.

Dat heeft volgens biostatisticus Geert Molenberghs te maken met het oprukken van de Britse variant van noord naar zuid. Molenberghs wijst erop dat wij die besmettelijkere variant van het coronavirus eerder te verwerken kregen en intussen goed lijken te verteren. “In Nederland circuleert de variant heel fel. Daar wordt geschat dat bijna 70 procent van de circulatie de Britse variant is”, aldus Molenberghs. “In Frankrijk is dat eerder 15 procent. We zien een verschuiving, een opmars van de Britse variant van noord naar zuid. En nu doet dit fenomeen zich waarschijnlijk voor het eerst fel voor in de Franstalige provincies en is het zaak om ook daar de maatregelen zeer goed na te leven.” De professor voegt er fijntjes aan toe dat de roep voor versoepelingen tegelijkertijd groter is in het zuiden van ons land.

Dierenparken

Nog volgens Molenberghs wordt er voor de nakende politieke beslissing om de kappers te heropenen “moed geput uit de mortaliteit, het eerste cijfer dat begint te dalen”. Dat alles op die manier ook weer in de legaliteit zal kunnen verlopen, komt volgens de biostatisticus de veiligheid van een kappersbeurt ten goede. Maar hij weet ook dat het om een “intensief contactberoep” gaat, dat net voor de tweede golf aanleiding gaf tot een hoger aantal besmettingen dan bij de algemene beroepspopulatie.

Hij ziet er verder geen graten in om ook de dierenparken weer te openen. “Zo’n groot verschil met de musea die al open zijn en waar veilig gewerkt wordt, is dat niet. En er zijn ook geen tientallen dierenparken in ons land. Dat is een maatregel waar niet zoveel zorgen over bestaan. We zullen daar niet al te veel effect van zien.”

Erica Vlieghe: “Situatie ‘te fragiel’ om versoepelingen door te voeren”

Infectioloog Erika Vlieghe, voorzitter van het adviesorgaan GEMS, vindt de situatie dan weer “te fragiel” om versoepelingen door te voeren. “Laat ons op het voorzichtige elan verdergaan. We moeten het aantal gevallen laag houden. Het is een illusie om te denken dat het voorbij is”, zo zei ze in De Ochtend. Vlieghe erkent wel dat er nood is aan perspectief en zegt dat de experten werken aan een tijdspad met “voorstellen en scenario’s”.

De verschillende regeringen van het land buigen zich vandaag voor het eerst sinds lang over een aantal versoepelingen. Een van de belangrijkste vragen is of de kappers vanaf 13 februari opnieuw de deuren mogen openen.

Twee weken geleden werd aan de sector al perspectief geboden en werd een heropening beloofd als de cijfers verbeterden. Het GEMS-expertenteam raadt een heropening nog steeds af, ondanks de daling in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Maar het is de politiek die de finale beslissing neemt.

Net als viroloog Steven Van Gucht is GEMS-voorzitter Erika Vlieghe “heel ongerust” over het mogelijke effect van de heropening van de niet-medische contactberoepen. Die beroepen heropenen betekent het opnieuw verhogen van de “nauwe contacten tussen mensen”. “Ik ben ook bezorgd over het teken dat je daarmee geeft. Dan krijg je een stroom van vragen: ‘Als dat kan, dan kan het voor ons misschien ook’. Daarvoor is het systeem te fragiel”, aldus Vlieghe.

Vlieghe begrijpt wel dat er gevraagd wordt naar een tijdspad, maar houdt daarbij een slag om de arm. “Als je een datum vooropstelt en de situatie laat het dan vervolgens op die datum niet toe, dan krijg je een gigantische teleurstelling”, zegt Vlieghe. Toch wil ze samen met de andere experten de komende dagen werken aan een aantal “voorstellen en scenario’s” want die kunnen volgens haar helpen om perspectief te bieden.

