Molenberghs over ‘vaccinbooster’: “Zolang virus dodelijk is, is vaccineren nodig”

Voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, zou zo’n ‘booster’ wel eens elk jaar nodig kunnen zijn, aldus de WHO nog. In het ergste scenario zou dat voor de hele bevolking gelden.

“Zolang het coronavirus pandemisch is, nemen dodelijkheid en ziektemakend effect toe. Als er over vijf jaar bijvoorbeeld niemand nog in het ziekenhuis belandt, heeft vaccineren nog weinig nut. Maar in de tussentijd moeten we het met vaccins blijven opvolgen.”