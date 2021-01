Molenberghs: “Niemand durft uit te sluiten dat nieuwe lockdown nodig is, maar we proberen er alles aan te doen dat het niet zover hoeft te komen”

Als we niets doen, zullen de besmettingen met de Britse variant in ons land snel en hoog oplopen. Daarvoor waarschuwt professor biostatistiek Geert Molenberghs bij HLN LIVE in reactie op het zorgwekkende nieuwe rapport over de verspreiding van de besmettelijkere variant in België. Volgens Molenberghs moeten er extra maatregelen komen om in tegenoffensief te gaan. “Niemand durft uit te sluiten dat een nieuwe lockdown nodig is”, laat hij zich ontvallen. “Maar we proberen er alles aan te doen dat het niet zover hoeft te komen.”

“We zitten nu al weken op een plateau waar de cijfers een beetje kwakkelen”, legt Molenberghs uit bij HLN LIVE. “Nu is er een nieuw gegeven: de Britse variant. En die heeft een competitief voordeel. Die verspreidt zich makkelijker omdat die besmettelijker is, bij ons tot wel 60 procent. Daardoor heeft die een voordeel en gaat die domineren.”

Exponentiële fase

Tegen eind februari zou de Britse variant al voor meer dan 90 procent van de viruscirculatie verantwoordelijk zijn. En dat betekent dat de cijfers gaan oplopen. “Het reproductiegetal zou immers ergens naar 1,5 tot 1,7 gaan (momenteel ligt dat rond 0,98, red.)”, aldus de professor. “Bij volledig gelijkblijvend beleid en gelijkblijvende maatregelen, zouden we dus heel duidelijk in de exponentiële fase komen en dan begint het weer van voor af aan.”

Bij een reproductiegetal van 1,6 zouden we om de halve week tot om de week verdubbelen, zegt Molenberghs. “Nu zijn er ongeveer 500 gevallen met de Britse variant, als dat twee keer per week gaat verdubbelen, dan zit je na een week aan 2.000, na twee weken aan 4.000, 8.000 en reken maar verder... Dat is iets dat we niet kunnen laten gebeuren.”

Snel bijschakelen

Molenberghs beklemtoont dat we in een veel betere positie zitten dan bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. “Maar dat we gaan moeten bijschakelen, dat is duidelijk. En elke dag dat men sneller schakelt, betekent minder felle maatregelen, die minder lang moeten duren.”

De professor verwijst naar plan B en plan C, waarbij een aantal zaken verder worden aangescherpt tegen de realiteit van de Britse variant. “De aanpassing rond de buitenschoolse activiteiten bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een onderdeel van plan B.” En dan was er ook het verbod op niet-essentiële reizen. De al bestaande maatregelen moeten daarnaast nog beter opgevolgd worden. “Wat we al geacht worden te doen, ook beter te doen”, vat Molenberghs samen. “Zo kunnen we vaststellen dat het telewerk niet overal ernstig wordt genomen.”

Niet afschakelen

Als de huidige maatregelen niet voldoende blijken, zijn nieuwe maatregelen nodig. Beter ineens een strenge, korte lockdown misschien? “Dat is een mogelijkheid, maar ik denk niet dat iemand van ons dat nu voorstelt, puur en alleen óm het voor te stellen.” De professor denkt zelf eerder aan ‘gefaseerd werken’. “Bewustwording is ook heel belangrijk. Wat er in dat rapport staat, is al bekend bij de bevolking; er is een grote bezorgdheid.”

“We moeten ook niet alles afschakelen en niemand meer zien, maar gewoon zeggen: ‘de Britse variant is een nieuw offensief van het virus. Wij gaan een tegenoffensief doen, want we kennen het gevaar en we gaan ons ernaar gedragen.’ Hopelijk zonder dat het nu meteen tot die felle lockdown komt.”

De professor sluit af met: “Maar niemand durft dat uitsluiten. We proberen er alles aan te doen dat het niet zover hoeft te komen.”