Molenberghs maakt zich niet veel zorgen over vertraging in daling aantal besmettingen: “Belangrijk is dat positiviteitsratio verder afneemt”

Volgens Molenberghs moeten we bij deze stijgende cijfers rekening houden met het toegenomen aantal afgenomen testen. “We zien dat al sinds het einde van de paasvakantie, en dat is nu nog toegenomen”, legt de biostatisticus uit. Belangrijker is volgens hem dat de positiviteitsratio verder is gedaald, tot 6,6 procent. Dat wil zeggen dat van 100 afgenomen coronatests er gemiddeld 6,6 positief blijken te zijn. “Die daling zien we vooral binnen de leeftijdsgroepen waar het cijfer het hoogst was, zoals bij de 10 tot 19-jarigen. Daar was het ooit 16 procent, nu is dat nog 8,6 procent, wat toch een felle verbetering is”, klinkt het. Dat de bezetting in de ziekenhuizen verder blijft afnemen, noemt Molenberghs een positief signaal, al benadrukt hij dat de druk nog altijd hoog is. “Uiteraard blijft waakzaamheid geboden.”

Lees ook OVERZICHT. Daling coronabesmettingen lijkt te vertragen

En dat geldt zeker nu een aantal coronamaatregelen versoepeld zijn. “Als we contacten hebben moeten we de veiligheidsmaatregelen blijven hanteren", benadrukt Molenberghs. Hoewel de kans op superverspreiding van het virus op een terras in openlucht klein is, is het gevaar op een plein vol mensen die staan te dansen en te springen veel groter. “Dan ontstaan omstandigheden waarin superverspreiding kan gebeuren, dat hebben we vorige zomer ook gezien. En we moeten goed beseffen dat de circulatie van het virus vorig jaar in de maanden mei, juni veel lager was dan nu. We hadden in juni 2020 een honderdtal bevestigde gevallen per dag, nu zitten we nog steeds ergens tussen de 2.000 en 3.000 besmettingen per dag”, klinkt het. “Heel nauw contact tussen mensen moeten we dus jammer genoeg nog altijd proberen vermijden, daar schuilt nog altijd een gevaar.”

Wat met de zomer?

Wat zal er dan wel mogelijk zijn deze zomer? Dat blijft volgens Molenberghs, en eigenlijk alle experten, afhankelijk van de cijfers. “Een eerste horde is om de bezetting op de afdelingen intensieve zorg onder de 500 krijgen”, herhaalt hij. “Maar we moeten toch opletten dat we niet denken dat alles kan eens we daar zijn. Dat is geen cijfer waar we op willen blijven hangen, want het blijft een permanente druk op het gezondheidssysteem.”

Bekijk ook:

Volledig scherm Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KULeuven). © Photo News