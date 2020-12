Molenberghs is optimistisch: “Over enkele dagen zien we mogelijk weer daling van de cijfers”

“Dit is een behoorlijke prestatie, we zijn bij de betere landen in Europa”, benadrukt Molenberghs. “We hebben een opflakkering gehad, maar er zijn signalen dat het daarbij blijft.” Dat is het goede nieuws. We moeten wel de grensstreken met Nederland - in de provincies Antwerpen en Limburg - in het oog houden, want daar blijven de cijfers nog oplopen. “Die zijn ook niet goed aan de andere kant van de grens. In Nederland gaat het heel snel nu.”

Voor ons land in zijn geheel ziet Molenberghs alvast een positieve evolutie en “een eerste aanwijzing dat de verkoelingsperiode van de vakantie wel degelijk werkt”.

Maar het lijkt er wel op dat we voor versoepelingen zullen moeten wachten tot na de winter, want eerder zullen we de vooropgestelde doelstellingen van de regering niet kunnen halen, vreest de biostatisticus. En ook dán zullen we nog “niet volledig naar ons oude leven kunnen terugkeren”, aldus Molenberghs.

Maar: de vaccins komen eraan. “Als we de populatie in de woonzorgcentra kunnen veiligstellen en ook de zorgverleners, dan gaat dat pure winst opleveren. De druk op de curves van de overlijdens en van de hospitalisaties gaat dan behoorlijk afnemen”, verwijst Molenberghs naar die statistieken die voor de helft worden ingevuld door rusthuisbewoners. “Als we dan ook nog eens de 65-plussers gevaccineerd hebben, komen we stilaan in een andere werkelijkheid terecht. Maar we zullen dan nog niet alles kunnen lossen, want ook in de groep 45 tot 65 kan het virus nog lelijk huishouden.”

Toch is Molenberghs optimistisch en gelooft hij dat “de combinatie van de vaccinaties en een breed testbeleid ons zal toelaten om stilaan een aantal zaken van ons oude leven weer op te nemen”.

