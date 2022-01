Molenbeek in Geraardsbergen boven alarmdrempel, waakfase op 7 plaatsen in Denderbekken

De Molenbeek in Geraardsbergen bereikte maandagavond het alarmniveau en de waterpeil blijft voorlopig stijgen. Op zeven andere plaatsen in het Denderbekken is de waakdrempel overschreden. Voor Oost-Vlaanderen gaat het om de Molenbeek in Ophasselt (Geraardsbergen), de Dender in Pollare (Ninove) en Idegem (Geraardsbergen), en de Mark in Viane (Geraardsbergen). In Vlaams-Brabant gaat het om de Mark in Galmaarden, de Bellebeek in Essene (Affligem) en de Hunselbeek in Sint-Katarina-Lombeek (Ternat). Op vier andere locaties in het Denderbekken worden prewaakdrempels gehaald.