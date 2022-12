Mohamed Abrini “dacht enkel aan ontsnappen” bij aanslag op luchthaven en heeft “elke dag spijt"

Mohamed Abrini, de man met het hoedje, dacht naar eigen zeggen alleen maar aan ontsnappen tijdens de aanslagen in Brussel. Naar eigen zeggen heeft hij ook "elke dag spijt" van wat er is gebeurd. Beschuldigde Sofien Ayari zou dan weer actief deelgenomen hebben aan de uitvoering van de aanslagen. Dat staat in de akte van inbeschuldigingstelling, die vandaag wordt voorgelezen op het terreurproces rond de aanslagen.

Het terreurnetwerk, waar Abrini deel van uitmaakte, broedde na de aanslagen van Parijs op een nog grotere aanval in Frankrijk, tijdens het EK in de zomer van 2016. Maar door de arrestatie van onder meer Salah Abdeslam en Sofien Ayari kwamen de terroristen onder druk te staan en besloten ze snel tot actie over te gaan, in Brussel. Abrini zelf beweert dat hij pas op de vooravond van 22 maart te horen kreeg dat hij moest toeslaan in Zaventem en dat hij niet betrokken was met de productie van de TATP. "Die springstof werd verdeeld over drie reistassen voor Zaventem en twee rugzakken", aldus Abrini in zijn verklaring.

Dat Abrini de aanslag zou overleven, stond dan ook niet in het draaiboek van de terroristen. Het plan was dat hij zich samen met Ibrahim El Bakraoui en Najim Lachraaoui zou opblazen op de luchthaven van Zaventem. Op een computer van de terroristen is zelfs een testament van Abrini gevonden, opgesteld anderhalve maand voor de aanslagen, waarin hij zegt dat het zijn wens was "om als martelaar te sterven". Zelf zei Abrini daarover achteraf dat het testament hem eigenlijk niet interesseerde, dat hij het opstelde onder druk en dat hij zelfs letterlijk zinnen had gekopieerd van anderen.

Eerst een koffie, dan de explosieven

Op 22 maart 2016 trok Abrini samen met de twee andere terroristen met een taxi en een valies vol explosieven naar de luchthaven. Daar aangekomen, dronken ze eerst nog een koffie alvorens richting de wachtrijen voor de vluchten richting Rusland, Israël en de VS te gaan, waar ze de bommen tot ontploffing wilden laten brengen. Na de eerste twee explosies, keerde Abrini echter zijn kar: hij liet zijn bommenkoffer achter en zette het op een lopen. "Natuurlijk besefte ik het gevaar daarvan. Maar ik dacht enkel aan ontsnappen, niet aan de bom onschadelijk maken", verklaarde Abrini daarover.

Quote Sinds 13 november 2015 is er geen dag geweest dat ik geen spijt heb. Erg graag zou ik de klok terugdraai­en, maar dat is onmogelijk Mohammed Abrini

Uiteindelijk duurde het tot 8 april voor Abrini werd opgepakt bij een politieactie. 'De man met het hoedje' was daarvoor al op camerabeelden gesignaleerd terwijl hij wegwandelde van de luchthaven en werd ook al gezocht voor zijn aandeel in de aanslagen van Parijs in november 2015. "Ik had geen idee waarin ik betrokken was", verklaarde Abrini over zijn betrokkenheid. "Sinds 13 november 2015 is er geen dag geweest dat ik geen spijt heb. Erg graag zou ik de klok terugdraaien, maar dat is onmogelijk."

Van kleine crimineel tot terreurverdachte

In de akte, die federaal procureur Bernard Michel voorlas, wordt ook ingegaan op het verleden van Abrini, die opgroeide in Molenbeek en evolueerde van kleine crimineel tot gezochte terreurverdachte. Daarnaast is er een opvallende passage over drie door de Staatsveiligheid afgeluisterde gesprekken met medebeschuldigde Bilal El Makhoukhi uit juni 2016. Daaruit blijkt dat El Makhoukhi weet waar wapens, explosieven en geld zijn die hem toevertrouwd werden door Najim Laachraoui, de leidersfiguur van de terreurcel die zich opblies in Zaventem.

Ook zegt Abrini daarin dat ze dienen voor een nieuwe aanslag. Tot slot zoekt Abrini naar een manier waarop zijn broer die zou kunnen ophalen. "Het probleem is dat als de persoon aan wie ik ze gegeven heb de persoon niet kent, hij hem niets zal overhandigen. Dat is de opdracht die ik hem gegeven heb", antwoordde El Makhoukhi hem.

Sofien Ayari en Osama Krayem

Ook Sofien Ayari werd behandeld tijdens het voorlezen van de akte van beschuldiging. Hij heeft actief deelgenomen aan de uitvoering van de aanslagen, volgens de federale procureur. Net als medebeschuldigde Salah Abdeslam werd Ayari opgepakt op 18 maart. “Dat ze fysiek afwezig waren op het moment van de aanslagen zelf was het gevolg van hun arrestatie. Maar de activiteiten waar zij aan bijdroegen, werden lang voor 15 maart opgestart.” Uit informatie die de politie kon inwinnen blijkt dat Ayari zich in Syrië aansloot bij terreurgroep IS. Hij zou er opdracht hebben gekregen om zich, samen met medebeschuldigde Osama Krayem en Ahmad Alkhald, een ander lid van de terreurcel, onder de vluchtelingen naar Europa te mengen en daar aanslagen te plegen. Ook zou hij gezegd hebben dat “Europa iets ongezien te wachten staat, erger dan de aanslag op het World Trade Center van 11 september 2001". Bovendien betreurde hij dat hij gevlucht is uit het safehouse in Vorst, want hij zou “willen sterven hebben als martelaar, terwijl hij enkele ongelovigen mee de dood in nam”. Ayari spreekt de politie-informatie evenwel tegen.

Volledig scherm Osama Krayem (links) werd herkend als één van de IS'ers in de executievideo van de Jordaanse piloot Muath Al-Kasasbeh (rechts) © RV

Beschuldigde Osama Krayem is dan weer te zien in video’s van terreurgroep Islamitische staat. Krayem had een blanco strafblad toen hij rond 2013 radicaliseerde door op het internet te surfen. Hij interesseerde zich in IS en zocht via het internet naar informatie over de groep, blijkt uit de analyse van de computer van de familie. Op 17 augustus 2014 vertrok hij naar Syrië, naar eigen zeggen om zijn familie van zijn vader, afkomstig uit Syrië, te helpen. “Vervolgens heb ik de rangen van IS vervoegd want het was gemakkelijker om voor hen te vechten.” Hij volgde ook lessen in religieuze doctrine en het gebruik van wapens.

Via berichten op Facebook ontdekten Belgsiche speurders allusies op de moord op de Jordaanse piloot Muath Al Kassasbeh, die door IS gevangen werd en op 3 januari 2015 werd geëxecuteerd. Tijdens de analyse van de beelden die gedraaid werden toen de piloot levend werd verbrand, onderscheidden de speurders Krayem tussen de leden van IS, met een uniform, gewapend en met een bivakmuts. Krayem erkent dat hij aanwezig was, “maar ik ben het niet die de piloot verbrandt”.

