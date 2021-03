Mogen rechters tweeten? “Ja, maar er is de plicht tot terughoudendheid”

Voormalig rechter Van Fraechem stelt dat er an sich op zich niets fout is met twitterende magistraten, maar “terughoudendheid” zou hierbij centraal moeten staan. “In principe is er het recht op vrije meningsuiting, maar dat recht is niet absoluut. In artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens staat dat iedere burger recht heeft op een eerlijk proces. Tweeten mag, maar een rechter heeft de plicht tot terughoudendheid.”

"Men moet zien dat recht geschiedt”

“In mijn boek (‘Een rechter spreekt’, uit 2004, red.) leg ik het principe uit van wat de Britten ‘Not only must justice be done; it must also be seen to be done’ noemen. Men moet zien dat recht geschiedt, dus. De schijn van onpartijdigheid mag niet in het gedrang komen. Magistraten mogen twitteren, maar ze moeten zich onthouden van commentaar op bijvoorbeeld zaken die ze zelf behandeld hebben. Ook uitingen van politieke, filosofische, godsdienstige of morele ideeën kunnen niet, anders is dit heel gevaarlijk voor de onafhankelijkheid van de rechter. Net dat is het gevaar van Twitter.”