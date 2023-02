Mogen privédetectives echt alles? “We krijgen amper controles”

Limburgse drugsbaas liet speurders en magistra­ten schaduwen door privédetec­ti­ve

In Antwerpen is privédetective Gilbert S. gearresteerd. Hij werkte voor de Limburgse drugsbaas Flor Bressers en schaduwde voor hem politiemensen en magistraten. Dat is bevestigd door het federaal parket. S. zou daarbij specifiek speurders en juristen gevolgd hebben die betrokken zijn bij een groot drugsdossier, waarin Bressers de hoofdverdachte is.

31 januari