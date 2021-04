Mogen gevaccineerde grootouders kleinkinderen weer zien? Minister Vandenbroucke vraagt advies over versoepelingen van coronaregels

VACCINNIJD, nu de ene al een spuitje kreeg, terwijl de andere nog wacht: "Uiteinde­lijk blijven wij allemaal kleuters die vechten om één speelgoed­je"

3 april Vaccinnijd. Wie in het eigen hart durft te kijken, herkent in het woord ook het gevoel. Je gunt de buurvrouw haar coronavaccin, tuurlijk wel. Ook al is ze slechts 32 jaar en werkt ze van thuis aan de loonadministratie van het ziekenhuis. Ze staat ‘in de zorg’, maar de vuurlinie kan je dat bezwaarlijk noemen, toch? Dat is een milde vorm van vaccinjaloezie. Met de agressieve variant maakten Marc Coucke en Guy Verhofstadt de afgelopen dagen kennis. De tijd is rijp om de olifant in de kamer maar eens te benoemen, samen met Patrick Luyten, professor klinische psychologie (KULeuven).