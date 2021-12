Mogelijk zes maanden schorsing voor burgemeester Heeren, die zichzelf eerder had laten vaccineren

Is vaccinfrau­de in Sint-Trui­den nog maar het topje van de ijsberg? In zeker deze drie gemeenten kropen ze voor

Na de vaccinatierel in Sint-Truiden gaan nog meer stinkende potjes open. Ook in Diest en Middelkerke is er sprake van vaccinfraude en zijn mensen voor hun beurt ingeënt. Sint-Truiden is dus al lang geen alleenstaand geval meer, zoals minister Bart Somers (Open Vld) deze week nog zei. Experts schrikken daar niet van. Waarom mensen gaan (laten) voorkruipen en waarom de verontwaardiging daarover zo groot is. “En terecht.”

